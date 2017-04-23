教部逼宮 楊泮池：非要我辭職 太over
台大校長楊泮池捲入假論文案宣布不續任校長，教育部不放手繼續逼宮，3月23日發文要台大即刻進行校長遴選作業。台大今天舉行校務會議，楊泮池對於教育部逼宮沒有正面回應，但他回答校務會議代表時意有所指表示，「我都已經宣布不續任了，外面繼續打，非要我辭職不可，太OVER（超過）」。
楊泮池在3月18日的台大校務會議中宣布今年6月任期屆滿後不續任，台大也決定召開臨時校務會議處理，不過教育部等不及，3月22日就行文台大即刻進行校長遴選作業。
台大今天舉行臨時校務會議，有代表表示，教育部直接跳過校務會議，要求台大啟動校長遴選會議，「教育部的手已伸進台大」，讓人質疑教育部要逼校務會議做出不得讓楊泮池續任的決定。
校務會議代表、台大註冊組主任洪泰雄說，「台大事，台大人自己管，外界不要插手」。他認為，教育部看衰台大，大家要凝聚力量，維持大學自主。
楊泮池則表示，他已決定續任，希望校務會議代表不要投票討論他是否續任。有代表認為，教育部要台大啟動校長遴選，是否有要逼楊泮池下台的意思？楊泮池表示，對於這個問題，他只能說「謝謝」。不過對於外界逼他辭職，表示「太over」。
(中時)
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