教部逼宮 楊泮池：非要我辭職 太over

台大校長楊泮池聲明，為台灣學術界和諧，不續任校長一職。（鄧博仁攝）

台大校長楊泮池捲入假論文案，台大今天舉行校務會議，他出席回答問題後，與與會老師鞠躬後離去會場。（鄧博仁攝）

台大校長楊泮池一進入會場，受到王姓退休老師抗議。（鄧博仁攝）

王姓退休老師（中）到場抗議並與警衛發生拉扯。（鄧博仁攝）

台大校長楊泮池聲明，為台灣學術界和諧，不續任校長一職。（鄧博仁攝）

台大校長楊泮池（中）表示不續任校長。（林志成攝）

台大校長楊泮池捲入假論文案宣布不續任校長，教育部不放手繼續逼宮，3月23日發文要台大即刻進行校長遴選作業。台大今天舉行校務會議，楊泮池對於教育部逼宮沒有正面回應，但他回答校務會議代表時意有所指表示，「我都已經宣布不續任了，外面繼續打，非要我辭職不可，太OVER（超過）」。

楊泮池在3月18日的台大校務會議中宣布今年6月任期屆滿後不續任，台大也決定召開臨時校務會議處理，不過教育部等不及，3月22日就行文台大即刻進行校長遴選作業。

台大今天舉行臨時校務會議，有代表表示，教育部直接跳過校務會議，要求台大啟動校長遴選會議，「教育部的手已伸進台大」，讓人質疑教育部要逼校務會議做出不得讓楊泮池續任的決定。

校務會議代表、台大註冊組主任洪泰雄說，「台大事，台大人自己管，外界不要插手」。他認為，教育部看衰台大，大家要凝聚力量，維持大學自主。

楊泮池則表示，他已決定續任，希望校務會議代表不要投票討論他是否續任。有代表認為，教育部要台大啟動校長遴選，是否有要逼楊泮池下台的意思？楊泮池表示，對於這個問題，他只能說「謝謝」。不過對於外界逼他辭職，表示「太over」。

(中時)