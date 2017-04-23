揮別低潮 蕭亞軒曬照「很高興再看到妳」美爆

蕭亞軒曬出美照，和全新的自己打招呼。（圖／取材自蕭亞軒Instagram）

歌手蕭亞軒（ELVA）8日證實與小13歲的華裔高球選手Michael（陳樺）分手，八個月戀情畫下句點，儘管傳出ELVA難掩悲傷、落淚痛哭，不過她仍勇敢表示「我會好好的！」讓粉絲很心疼，而蕭亞軒昨（22日）揮別分手低潮，曬出美照，和嶄新的自己打招呼。

蕭亞軒正能量發文，宣告走出分手低潮。（圖／本報系資料照片）

蕭亞軒因與Michael價值觀與個性不合，兩人經協議後才決定分手，蕭亞軒的Instagram發文只剩1月時的發文，不過ELVA昨晚則上傳最新自拍照，蕭亞軒頂著完整妝髮，對著鏡頭放電，同時並寫下：「Long time no see ELVA!! It's good to see you again 😊」（好久不見ELVA！很高興再次見到妳！）

蕭亞軒曬照向全新的自己打招呼，並在發文中曬出笑臉貼圖，彷彿是宣告她已走出分手低潮，ELVA正能量發文，讓擔心她的粉絲鬆了一口氣，同時也留言鼓勵蕭亞軒，期望ELVA早日找到屬於她的白馬王子。

(中時電子報)