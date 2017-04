揮別低潮 蕭亞軒曬照「很高興再看到妳」美爆

蕭亞軒曬出美照,和全新的自己打招呼。(圖/取材自蕭亞軒Instagram)

歌手蕭亞軒(ELVA)8日證實與小13歲的華裔高球選手Michael(陳樺)分手,八個月戀情畫下句點,儘管傳出ELVA難掩悲傷、落淚痛哭,不過她仍勇敢表示「我會好好的!」讓粉絲很心疼,而蕭亞軒昨(22日)揮別分手低潮,曬出美照,和嶄新的自己打招呼。

蕭亞軒正能量發文,宣告走出分手低潮。(圖/本報系資料照片)

蕭亞軒因與Michael價值觀與個性不合,兩人經協議後才決定分手,蕭亞軒的Instagram發文只剩1月時的發文,不過ELVA昨晚則上傳最新自拍照,蕭亞軒頂著完整妝髮,對著鏡頭放電,同時並寫下:「Long time no see ELVA!! It's good to see you again 😊」(好久不見ELVA!很高興再次見到妳!)

蕭亞軒曬照向全新的自己打招呼,並在發文中曬出笑臉貼圖,彷彿是宣告她已走出分手低潮,ELVA正能量發文,讓擔心她的粉絲鬆了一口氣,同時也留言鼓勵蕭亞軒,期望ELVA早日找到屬於她的白馬王子。

