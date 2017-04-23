「蠻牛」備受尊崇 巴塞隆納球場以他命名
14座大滿貫單打冠軍，也是史上金滿貫得主，西班牙網球名將「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，近日再獲殊榮，即將在月底登場的巴塞隆納公開賽，中央球場將以他的名字命名。
納達爾曾在巴塞隆納網賽9度封王，且2005年至08年寫下4連霸，近日委員會通過，讓中央球場以納達爾為名，讓這位「紅土之王」還未退役就備受禮遇。
於蒙地卡羅大師賽拚戰的納達爾，在前3種子莫瑞(Andy Murray)、瓦林卡(Stan Wawrinka)、喬柯維奇(Novak Djokovic)全提前落馬情況下，準決賽面對比利時戈芬(David Goffin)6比3、6比1輕騎過關，挺進決賽，距離賽會第10冠僅一勝之遙，決賽將與維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas）上演「西班牙內戰」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。