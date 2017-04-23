「蠻牛」備受尊崇 巴塞隆納球場以他命名

「紅土之王」納達爾，巴塞隆納公開賽中央球場將以他為名。(美聯社資料照)

14座大滿貫單打冠軍，也是史上金滿貫得主，西班牙網球名將「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，近日再獲殊榮，即將在月底登場的巴塞隆納公開賽，中央球場將以他的名字命名。

納達爾曾在巴塞隆納網賽9度封王，且2005年至08年寫下4連霸，近日委員會通過，讓中央球場以納達爾為名，讓這位「紅土之王」還未退役就備受禮遇。

於蒙地卡羅大師賽拚戰的納達爾，在前3種子莫瑞(Andy Murray)、瓦林卡(Stan Wawrinka)、喬柯維奇(Novak Djokovic)全提前落馬情況下，準決賽面對比利時戈芬(David Goffin)6比3、6比1輕騎過關，挺進決賽，距離賽會第10冠僅一勝之遙，決賽將與維諾拉斯（Albert Ramos-Vinolas）上演「西班牙內戰」。

(中時電子報)