聯航強拖醫生下機風波 CEO丟官降職

聯航執行長穆尼奧斯2016年6月在紐約參加活動。(美聯社)

美國聯合航空(United Airlines)執行長奧斯卡·穆尼奧斯(Oscar Munoz)因本月發生亞裔醫生遭強行拖下機濺血、引爆眾怒的危機，現在確定將因此丟失在明年取得聯航董事長職位的機會。

根據CNN報導，聯航週五提交政府的文件披露，穆尼奧斯和該公司的合約內容已更改，已經是董事會成員的穆尼奧斯原本預計將在2018年股東會議中成為董事長，現在這個計畫已經被取消。聯航在文件中指出：「董事會相信分開執行長和董事會的職責，對公司現狀而言是最佳的狀態」，「維持董事長獨立也表示穆尼奧斯將更能夠專注於他身為執行長的職責。」該文件也揭露新的針對穆尼奧斯和其他高階聯航員工的薪酬制度，已被改為著重在改善顧客滿意度和顧客體驗上。

聯航也公布其今年給予高階員工的薪酬計畫，顯示穆尼奧斯仍獲得相當高的金額，他今年總共獲得1,870萬美元，新華網指出比他2015年收到的金額多了3倍以上。聯航拒絕對此發表評論，英國《獨立報》(Independent)則報導，這些改變是穆尼奧斯主動提出的。

本月9日69歲的亞裔醫生David Dao欲搭乘聯航從芝加哥前往肯塔基州時，雖付費買了機票但卻因為聯航欲臨時安插4名機組人員而趕乘客下機，Dao拒絕下機後遭到強行拖下機，他尖叫、嘴部流血的影片曝光後引爆眾怒。穆尼奧斯一度宣稱Dao是因為出現暴力行為才遭到拖下機，並在內部信件中稱員工只是遵照現行制定程序而已，遭到大眾圍剿。

Dao的律師表示他在被拖行時撞到扶手，兩顆門牙撞斷並且出現腦震盪的跡象，律師表示Dao將對聯航提出告訴。這起事件也引發民眾杯葛聯航，迫使穆尼奧斯三度道歉，並承諾不再因超賣機票而請警員將乘客請下機。

(中時電子報)