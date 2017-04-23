女友被搜出吸食器 男變臉大罵

陳姓男子21日凌晨3時許，載著剛下班的陳姓女友要回家，遇到新興警分局中正所員警林英新、黃柏銘盤查，警方當場查獲陳女藏有吸食器及安非他命殘渣，陳男見狀臉色大變，不斷飆罵女友不自愛，雖然陳女道歉，還是被依毒品罪送辦。

「跟妳講過幾次了！」，陳男在警方面前一度想要摑掌女友，希望能打醒染毒不改的她，但即時再多責備也改變不了女友吸毒的事實。陳男表示，本來擔心女友下班已經是凌晨太累，但溫馨接送，結果卻是真心換絕情。

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(中時)