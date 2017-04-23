NBA》馬克蓋索絕殺！灰熊OT險勝扳平戰局

馬克蓋索最後0.7秒的中距離跳投命中，幫助灰熊OT險勝馬刺。(美聯社)

整場比賽表現稍嫌低迷沒關係，灰熊中鋒馬克蓋索知道自己何時該挺身而出！馬克蓋索23日在延長賽最後0.7秒投進致勝兩分，帶領灰熊110比108驚險擊敗馬刺，也把雙方戰局扳成2比2平手，第5戰26日回到馬刺主場進行。

里歐納德雖在正規賽最後12秒投進1記急停中距離跳投，幫助馬刺96比94超前，不過灰熊主控康利最後4.5秒也來表演單手拋投破網，漂亮扳平戰局，比賽也在里歐納德17呎跳投沒進當中，正式進入延長加賽。

康利最後47.3秒拋投打板命中，帶領灰熊取得105比102領先，接著康利最後30.7秒兩罰中1，不過里歐納德最後22秒投進三分球，馬刺追到只差1分，艾尼斯雖替灰熊罰進兩分，里歐納德卻又進三分球，雙方又打平了！

灰熊控衛康利攻下季後賽生涯新高的35分。(美聯社)

沒想到這卻造就馬克蓋索成為這場比賽致勝英雄的關鍵，暫停過後，馬克蓋索在行進間出手，這1球漂亮命中，也僅留給馬刺0.7秒進攻時間，馬刺根本來不及進攻，比賽就結束了，灰熊充滿戲劇性留住主場勝利。

改用查克藍道夫、艾尼斯擔任先發的灰熊，此役充分看出成效，康利攻下季後賽生涯新高35分，且有9籃板、8助攻，馬克蓋索16分、12籃板，卻有7失誤，賈麥克格林14分，卡特13分，藍道夫12分、11籃板。

馬刺一哥里歐納德此役徹底爆發，除了攻下季後賽生涯新高43分，更有8籃板、6抄截、3助攻，差點憑他1人之力逆轉戰局，帕克也有22分、5助攻與4籃板，艾卓吉13分，保羅蓋索替補拿到8分、11籃板。

(中時電子報)