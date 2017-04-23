暖心！婦逛桃園農博體力不支 警車載她回家

員警用警車將老婦載回家。（楊明峰翻攝）

82歲黃姓老婦23日上午10時許到桃園農業博覽會新屋基地參觀時，突然體力不濟，坐在路邊休息，楊梅警分局防治組長李國鋒與埔頂所長洪淇毅獲報趕到，發現老婦已無體力自行走路，遂以警車載她返回觀音住處休息，讓老婦直覺警察「好暖心」。

(中時)