外媒：2020年解放軍將成全球最強部隊

圖為到巴基斯坦參加閱兵的大陸解放軍儀仗隊。(圖/新華社)

世界上哪個國家的軍隊最強？美軍毫無疑問排名第一，但觀察歷史，美軍尚未與中國大陸這樣強勁的對手較量過。現在就有外媒預測，大陸解放軍將在2020年超越美軍。

據俄羅斯《獨立報》報導，中國大陸在2015開始軍改，把過去的七大軍區改為五大軍區、四大總部改為十五個職能部門，並調整84個軍級單位。對此，俄羅斯科學院遠東研究所首席研究員卡申說，此次改革與以前不同，到2020年解放軍應能掌握世界先進經驗，成為採用現代化指揮系統、能在戰場進行諸兵種、軍種協作的機動力量。

卡申強調，中國領導人希望把軍隊變成能在亞洲和其他地區捍衛國家利益的力量。

美國《國家利益》雜誌也指出，中國大陸到2030年前將成為成為航太界的世界巨頭。相較而言，中國將太空開發領域技術用於軍事目的，而美國在最近5年卻大大縮減了航太和網絡技術現代化方面的投資。

(中時電子報)