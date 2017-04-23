酒店密會已婚富商 宅男女神不認稱「偶遇」
香港女星傅嘉莉外型甜美、身材火辣，被視為新一代「宅男女神」，雖演藝事業平平，但私生活倒是很精彩，近日她被拍到和已婚富商到越南遊玩，她趕緊撇清當小三，並說兩人是「偶遇」。
傅嘉莉身邊似乎都圍繞有錢人，先是2014年和新加坡富商在計程車內又抱又親，後又搭上已婚富豪莊天龍，近日更拍到她飛往越南秘會莊天龍，身穿比基尼的她，和富商舉止親密，不過22日她出席公開活動時，滿臉委屈喊冤「是好大一個誤會」，她恰好參加私人聚會，在酒店「偶遇」莊天龍。
她更說兩人沒約好，只是禮貌性上前打招呼，堅稱自己從來沒當過第三者，否認不倫緋聞。傅嘉莉出身小康家庭，但卻住在月租24萬的豪宅，出入更有司機接送，才讓網友覺得事情不單純。
(中時電子報)
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