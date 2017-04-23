莎娃復出戰對手出爐 波蘭女將仍不滿

莎娃將於德國斯圖加特網賽復出。(資料照，美聯社)

俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)15個月禁賽下周期滿，解禁後首戰將以外卡身分於德國斯圖加特大獎賽復出，她的對手也出爐，對決世界排名第35義大利女將雯西（Roberta Vinci）。

5度大滿貫女單得主，「莎娃」因使用禁藥米屈肼（meldonium）遭禁賽15個月，4月26日解禁，是否該持外卡出賽惹來滿城風雨，不過最終WAT仍放行，並強調基於「莎娃」前球后和大滿貫賽單打冠軍身分，以外卡資格參賽無上限，除了司徒加特網賽之外，馬德里、羅馬賽也都獲頒外卡。

不過世界第8波蘭女將拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska）仍有話說，近日再度對此提出質疑，「她雖然得以在德國、西班牙出賽，但她至今仍沒有獲得法網、溫網的邀請，就我看來這就說明了一切，她必須靠自己贏得成績。」

拉瓦絲卡表示她與球王莫瑞(Andy Murray)持相同立場，認為外卡應該只能限定頒給球員因傷、因病或者意外，而非用在使用禁藥的球員身上，「莎娃可以用其他方式重拾她的生涯，從參加小比賽開始。如果我是賽會負責人，她絕對沒有機會從我手上獲得外卡。」

(中時電子報)