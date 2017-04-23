希臘86歲老人過世 遭殯葬業者嫌窮棄屍街頭
希臘第二大都市塞薩洛尼基(Thessaloniki)一名86歲男子因家中失火死亡，但殯葬業者得知他經濟狀況不佳又不知有無親屬後，竟將他的屍骨留在人行道上、屍骨暴露長達兩個小時。
根據美聯社(AP)報導，消防隊在週六早晨發現死者遺體，他的鄰居打電話給一家殯葬業者請他們處理遺體，但當業者得知這名死者相當貧窮也無親戚時，居然將裹在藍色屍袋的遺體放在人行道上就離去，不管他的雙腳突出屍袋。最後警方抵達現場，另一家殯葬業者帶走他的遺體。
透露這起事件的希臘官員要求匿名，因為他並未獲得授權透露關於這起事件的調查。
過去六年以來希臘經濟陷入困境，最近才出現起色。《富比士》(Forbes)指出，最近美國明尼蘇達州的公司Varde Partners投資6,500萬美元到希臘的購物中心上，雅典證交所最近也出現較多活動，過去三個月來上漲10%。
(中時電子報)
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