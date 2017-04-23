台中公園日月湖 今晨驚見女浮屍

中市台中公園日月湖23日清晨發現1具女浮屍，警方調查，婦人年約60歲，救護人員打撈上岸，死者已死亡，初步勘驗結果未發現有他殺及打鬥跡象，全案警方積極偵辦中。

警方表示，今天7時50分獲報在湖面發現浮屍，救護人員打撈上岸，婦人已身亡年約60歲，身身份不詳，穿粉紅色外套、紅色運動短褲，身高約150公分，目前不知因何原因跳湖身亡。

(中時)