財政部統一發票盃路跑1萬2千人中市府開跑募集30萬張發票捐社福團體
「財政部106年統一發票盃路跑活動」，今日清晨在台中市政府前廣場開跑，共有1萬2千位民眾熱情參與；預計可募集到近30萬張發票捐贈給社福團體。市長林佳龍表示，台中是個喜歡運動的宜居城市，路跑不但可捐發票做公益，還可以沿途欣賞台中國家歌劇院、秋紅谷等城市美景，一舉三得。
統一發票盃路跑活動由財政部及第一金控主辦，今年邁入第8年，只要捐贈3張3至4月統一發票即可免費參加。由市長林佳龍、財政部長許虞哲、第一金控董事長蔡慶年、立法委員何欣純、江啟臣等人一同為活動鳴槍下，1萬2千人同時起跑，場面十分壯觀。
「打造台中成為宜居城市就從喜歡運動開始！」林佳龍表示，今天路跑活動不但可以捐發票做公益，還可以沿途欣賞台中國家歌劇院、秋紅谷等城市美景，平常可能都是拂光掠影經過，今天路跑時可以慢慢欣賞，可說是一舉三得。2019年台中將舉辦東亞青年運動會，這是台灣首次舉辦與奧運有關競賽；市府成立體 育局，希望用專責的組織來推動運動及各項活動。
林佳龍說，財政部可說是在政府部門中最專業、效率及服務優質的單位，發票的電子化不只是對政府的財政稅收、各行各業的企業政理十分重要，也感謝第一金控出資出力的舉辦路跑活動，讓大家有個美好的週末假日，也祝福大家跑出健康、幸福與美好的未來。
財政部長許虞哲表示，感謝市府團隊提供各項行政協助，包括場地、交通管制及人力支援讓活動得以順利舉辦；統一發票盃路跑活動除運動健身，讓大家養成運動的好習慣外，再來就是捐發票做公益，去年辦了5場路跑活動中，總共募集到178萬多張發票，都捐贈給社福團體，今天活動也會把發票捐給6家台中社福單位。
(中時)
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