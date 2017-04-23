韓新總統下月9日出爐 就職儀式或從簡
南韓總統大選將於5月9日投票，南韓政府表示，選舉結果出爐後，隨即與當選人方面商討就任儀式的形式、時間、地點等並最終敲定細節。由於準備時間比較倉促，儀式很可能從簡舉行，且恐難邀請海外嘉賓出席儀式。
韓聯社23日報導，根據1987年修訂後的韓國《憲法》相關規定，本次選舉原預計於今年12月20日舉行，總統就任儀式於2月25日在國會議事堂前廣場舉行。但此屆選舉與歷屆不同，提前至5月進行，預計新任總統的就任儀式細節也會在選舉結果出爐後才能敲定。
據悉，韓國行政自治部方面將為就任儀式事先準備多種方案，具體可能會包括，候任總統在當選之日宣誓就任並於之後的一兩天內舉行就任儀式、當選當天宣誓並從簡舉行儀式、僅宣誓省去儀式等，當選人在其中擇一而定。
報導稱，由於此屆總統任期起點與大選結果出爐同步，政府也只能從速敲定就任儀式細節；無論當選人將選擇哪種方案，因時間倉促，從簡舉辦在所難免，預計也很難邀請各國元首等海外嘉賓出席儀式。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。