韓新總統下月9日出爐 就職儀式或從簡

南韓總統大選將於5月9日投票，南韓政府表示，選舉結果出爐後，隨即與當選人方面商討就任儀式的形式、時間、地點等並最終敲定細節。由於準備時間比較倉促，儀式很可能從簡舉行，且恐難邀請海外嘉賓出席儀式。

韓聯社23日報導，根據1987年修訂後的韓國《憲法》相關規定，本次選舉原預計於今年12月20日舉行，總統就任儀式於2月25日在國會議事堂前廣場舉行。但此屆選舉與歷屆不同，提前至5月進行，預計新任總統的就任儀式細節也會在選舉結果出爐後才能敲定。

據悉，韓國行政自治部方面將為就任儀式事先準備多種方案，具體可能會包括，候任總統在當選之日宣誓就任並於之後的一兩天內舉行就任儀式、當選當天宣誓並從簡舉行儀式、僅宣誓省去儀式等，當選人在其中擇一而定。

報導稱，由於此屆總統任期起點與大選結果出爐同步，政府也只能從速敲定就任儀式細節；無論當選人將選擇哪種方案，因時間倉促，從簡舉辦在所難免，預計也很難邀請各國元首等海外嘉賓出席儀式。

(旺報)