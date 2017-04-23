台南凌晨傳虐童 警消破窗制伏家暴父
台南市23日凌晨傳出一起虐童案，劉姓婦人與丈夫分居訴請離婚中，男方一人撫養兩女一兒，疑似因此心懷怨恨，22日晚上痛打大女兒洩憤。劉婦接獲女兒電話哭訴趕到，施姓丈夫卻堅不開門，到場的警消心戰喊話無效，破床救出三子，並將施男制伏。
劉女原與施男結婚育有三子，大女兒14歲念國二，二女兒12歲念小六，還有一個7歲大的兒子，夫妻感情不睦，劉女已與丈夫分居，訴請離婚中。獨自撫養三子的施男23日突然大發雷霆，找孩子出氣，虐打女兒，大女兒趕緊打電話向母親求救。
「爸爸打我巴掌，還不讓我睡覺，說要玩死我！說我不是他的女兒」劉婦在電話中聽到女兒求救，心急如焚，趕到住處要見孩子，沒想施男不願開門，並嗆妻子「去報警救你女兒啊」。
「爸爸叫我罰跪，還踹我」大女兒透過電話向母親哭訴，劉女找來警消人員，警方按鈴勸說無效，確定施男有家暴行為，決定先由消防人員找來器具，大動作破壞施宅一樓鐵窗，在從鐵窗破洞進入屋中，救出三子，並制伏施男。
深夜的一場家暴案，大批警消到場，驚醒附近鄰居。，警方找來社工人員介入，決定先將大女兒帶到醫院驗傷兼治療，二女與小兒子暫由劉婦親人帶回安置，結束這場家庭問題帶來的社會糾紛。
(中時)
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