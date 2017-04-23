接手藝術活動 台東在地社團辦「池上春耕」

池上春耕野餐音樂節回歸在地社團舉辦，原住民歌手查勞（右二）帶著小孩一起上台表演。（黃力勉攝）

池上春耕野餐音樂節回歸在地社團舉辦，吸引許多民眾參加。（黃力勉攝）

池上在地的「台東縣池上鄉文化藝術協會」，去年底成立後舉辦的首次活動「池上春耕野餐節」，22日在池上大坡池畔舉行。協會理事長梁振賢表示，協會預計將花3年的時間，從台灣好基金會手中銜接承辦藝術活動，讓池上之美改由在地社團推廣。

池上藝術文化協會由藝術家蔣勳捐出賣畫所得200萬元成立，成立宗旨以推廣池上的藝文活動、介紹池上之美為主，原本在池上深耕的台灣好基金會，也將逐步交棒。

昨天大坡池畔陰雨綿綿，但許多聽眾仍穿著雨衣、撐著雨傘，坐在草地上欣賞原住民歌手查勞的音樂，參加活動還能獲得一份餐點，由池上米製成的米糕、粿、小粽子及米蛋糕等，邊聽音樂邊享受美食，享受屬於池上的美景與悠閒。

梁振賢表示，春耕藝術節是協會首度舉辦的活動，也為更盛大的秋收音樂節暖身，未來承辦春秋兩季的活動，將會是協會的重心。

他說，春耕野餐節今年是第4次舉辦，之前多次因為氣候不佳而停辦，不過春天的天氣非常難掌握，前一天氣候晴朗，昨天又陰雨綿綿，且氣溫驟降，但結合野餐與音樂的春耕活動，之後將會常態舉辦。

(中時)