被投訴還要道歉 消防員無奈遞辭呈

遞出辭呈的新北市消防局第七救災救護大隊郭姓隊員生活照。（葉書宏翻攝）

新北市消防局第七救災救護大隊郭姓隊員3年前，處理9旬婦人跌倒受傷案，婦人家屬指定要到較遠的醫院，事後家屬不滿投訴「救護車未闖紅燈，未把握救援時效，根本是不尊重病患！」時任大隊長林永東要求郭員寫信並親自道歉，郭員嘆無奈無法改變環境，於今年3月遞出辭呈。

據了解，婦人因跌倒受傷，頭部輕微腫脹、意識清楚，依規定要送往最近的責任醫院，但家屬堅持要送往位於台北市的台北醫學大學附設醫院，回報勤務指揮中心後，沿途未鳴笛、闖紅燈，送往家屬指定醫院，事後，郭員竟遭到對方投訴。

郭員無奈在臉書中寫下，長官因為心態不對，還是維持老警察的怕事觀念，遇到投訴不管合理不合理，先軟一半打自己人給外人看，對內硬梆梆對外甚麼也不敢，只想省事只求方便行事，「其實我們並不是弱勢，而是被領導被壓榨成弱勢！」

郭員說，外勤基層只是想在做對的事情的時候，長官會挺他們，就是這麼簡單，這是基本的尊嚴，這就是外勤要的，也是這種長官永遠給不起的。

當被民眾不合理要求拒絕後被投訴，當穿著代表新北市政府消防局的一切服裝執行任務的時候，能夠有尊嚴，長官能夠跳出來捍衛基層的尊嚴，不要只會說「你們的職業是高尚或者是大家辛苦了！」

郭員點名，消防局公關科涂姓隊員當初對他公然侮辱，他的直屬長官竟回應，隊員的個人行為，放假時言行不當與該科室及長官無關；堂堂一個公關科長切得乾乾淨淨，這刀工連米其林三星主廚都自嘆不如！

記者致電時任大隊長林永東時，他手機關機無法取得回應。新北市消防局指出，確有接獲民眾投訴，但並未有懲處，僅要求同仁們加強溝通技巧，亦未要求寫信或登門道歉，但分隊主管有向家屬溝通達成共識。

(中時)