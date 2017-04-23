翻轉食安環境 台中消保官攜手食安青年軍
「食安意識」抬頭！台中市法制局除推出了樂活台中食安篇app，將台中市300平方公尺以上大型餐飲食品、建管、消防安全等關係消費者重大權益之稽查結果完全揭露外，更和台中市10所大學食品營養等相關科系學生聯合組成的「食安青年軍」合作，在app中闢設食安小學堂，由老師指導的青年軍成員提供食安小常識，達到教育消費者同時輔導業者的效果。
法制局長陳朝建說，感謝台中市有熱情參與公共事務的食安青年軍，希望在公私協力下，一起推動食安、監督食安，更企盼藉此鼓勵更多消費大眾對自己的餐飲環境多多關注，因為只有消費者對食安環境之關心才是促使業者以最快速度改善的力量。
陳朝建表示，台中是座正在大步向前走的城市，也是生活首都。民以食為天，食安當然就是國安，也是市民日常生活最不可或缺的一部分，但我們吃的食材、用餐的環境安全嗎？另外，政府的力量有限，如何引進公私協力，並讓業者從他律轉為自律，更是食安消費環境有效提升的重要環節。
台中市法制局推出樂活台中食安篇app，將台中市300平方公尺以上大型餐飲食品、建管、消防安全等消費者重大權益事項的稽查結果完全揭露。這個app計畫推出後，陸續獲得衛生福利部評比為第一名，幫台中市賺進1000萬元獎勵金，現更入圍國家服務品質獎。
陳朝建指出，21日在國家服務品質獎實地考核中，食安青年軍的代表中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院營養系研究助理洪小琄及林子群等2人，清楚且有條不紊的說明食安小學堂的內容及規劃細節，讓考核的學者專家讚美不已，給予食安青年軍高度肯定。
(中時)
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