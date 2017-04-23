查戴奧辛蛋 中市稽查49家超商超市團膳業者
戴奧辛蛋風波延燒，讓消費者人人自危，雖然目前問題蛋品流向，未發現進入台中市，但台中市衛生局22、23日起展開主動稽查，累計出動18人次，查核49家超市、賣場、量販店、與團膳工廠，並未發現有來自彰化問題戴奧辛蛋的情況，請消費者放心。
台中市食品藥物科長傅瓊慧指出，目前食藥署公布問題蛋流向，衛生局主動連繫，迄未發現有戴奧辛蛋流入狀況，22日起主動稽查台中市銷售雞蛋相關商家共49家，包括10家蛋品公司、16家賣場超市量販店，以及23家學校午餐團膳業者，稽查結果並未發現問題蛋品在市面販售：另學校午餐團膳公司也未使用問題蛋品。
衛生局強調這49家都是隨機稽查，包括大潤發、大買家、愛買、楓康，裕毛屋、全聯、小北百貨、喜美、有機園、盈家樂商行、超鴻百貨等超市量販店。
(中時)
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