4月23日中視午間新聞搶先看
《警車追撞 三傷一命危》
今天凌晨四點多，台中市西屯區福星路發生嚴重車禍，兩台警車、總共四名警員，在處理鬥毆案件途中發生車禍意外，衝撞路邊五台機車，還撞破民宅鐵捲門，其中一位警員一度失去生命跡象，所幸目前已恢復呼吸心跳，另外三位員警輕傷，詳情警方還在調查中。
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《李季準辭世 享壽74歲》
廣播人李季準昨天晚上過世，享壽74歲，他兒子李孟孜及他創辦的馬術俱樂部在臉書上證實不幸消息，李季準19歲就進入廣播圈，廣播生涯超過40年，有「聲音巨人」和「電台情人」的美譽，兩年前還出席金鐘獎典禮，獲頒特別貢獻獎。傳出過世消息，讓不少廣播迷感到不捨。
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《鋒面到 傍晚天氣不穩》
今天白天乾空氣南下，中南部還是有局部性短暫陣雨，北台灣天氣好轉，出現短暫空檔，ˇ而還會看到陽光露臉、氣溫稍微回升，不過短暫的好天氣空檔只會維持到今天傍晚，傍晚之後鋒面雲層又會北移，籠罩全台灣，降雨機率再度提高，有安排戶外活動記得攜帶雨具。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播劉品薇播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：中視
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