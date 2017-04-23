峨眉賞螢活動出意外 樹倒遊客父子遭壓傷
新竹縣峨眉鄉公所22日晚間在藤坪步道舉辦賞螢活動，未料活動結束帶領遊客返回集合地點時，1對父子遭產業道路上的枯樹壓傷，由警消緊急協助送醫，近2歲的男童目前仍在住院觀察中。
峨眉鄉長江寧增表示，22日晚間鄉公所舉辦賞螢活動，約在晚間7點20分左右，活動結束帶領遊客返回集合地點，行經1處產業道路時1棵枯樹倒塌，意外壓傷一對父子，當時緊急由警、消協助送醫，鄉公所將持續協助遊客處理後續，此活動也幫所有報名旅客保意外險。
峨眉鄉生態自然，藤坪親水公園、六寮古道、獅頭山等地，均是知名賞螢、桐花景點，52歲的周姓男子與近2歲男童遭樹木壓傷後，分別送往台北榮總新竹分院、台大竹東分院救治，男童並轉送林口長庚醫院，目前仍在住院觀察中。
(中時)
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