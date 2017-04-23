國手趙奕帆矇眼戰26棋士 過程好「燒腦」

趙奕帆盲戰26名棋士。（楊明峰攝）

趙奕帆用過人記憶與棋力，盲戰26名棋士。（楊明峰攝）

趙奕帆盲戰26名棋士，過程燒腦。（楊明峰攝）

趙奕帆盲戰26名棋士，晚間結果揭曉。（楊明峰攝）

8段象棋國手趙奕帆23日矇眼對戰平均棋力3段的26名棋士，憑記憶將26個棋盤烙印腦中，再口述棋路同時與25人對弈，過程相當「燒腦」，比賽結果預計最快晚間7時揭曉。

「桃園中山扶輪盃全國學生象棋錦標賽」23日在中壢錦家御宴舉行，上午9時30分起由趙奕帆第七度進行盲棋公開表演賽，從最初的1對7，至現在的1對26，讓趙奕帆不斷突破紀錄，也為未來締造世界紀錄做準備與暖身。

(中時)