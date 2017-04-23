加油且慢！中油24日調降汽、柴油價格0.5元及0.6元

中油明（24）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升0.6元。（報系資料照）

中油公司依浮動油價機制計算，自明（24）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升0.5元、各式柴油價格每公升0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.2元、95無鉛汽油每公升25.7元、98無鉛汽油每公升27.7元、超級柴油每公升21.8元。

原油價格經過去2週強勁上揚後，本週面臨技術面漲多回檔壓力，及受到供給面美國官方(EIA)預估頁岩油5月份產量將較4月份增加12.4萬桶/日，達到每日519萬桶，創2年多來單月產量最大增幅等影響，呈現下跌走勢。中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶52.37美元，較前週54.43美元，下跌2.06美元，新台幣對美元匯率升值0.128元，國內油價依公式計算跌幅為3.35%，汽、柴油每公升各調降0.5元、0.6元。各式汽、柴油參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者在享受國內低油價的同時，應體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時電子報)