日兼三份工 單親媽堅韌養育6子女
家扶基金會23日舉辦「全國自強母親表揚」活動，從2萬7千多戶貧困家庭中，遴選出24位自強母親，有人遭逢病痛、親人辭世、家暴、債務等困境，或是父代母職、姑代母職，甚至許多隔代教養家庭的阿嬤，即使年事已高，仍要繼續承擔養育子女、孫子女的責任。
基隆家扶的賴振興生意失敗後妻子不知去向，留下大批債務，只好帶著兩個孩子回到瑞芳老家生活。罹患大腸癌又中風的他，拖著行動不便的身體在九份擔任清潔員，獨力撫養兩個孩子長大。
桃園家扶的單親媽媽韓媚珍獨自承擔一家生計，不願向命運低頭的她日兼三份工撫育六名子女成長，並用樂觀的態度面對生活困境，晚上及假日空檔還會帶孩子到圖書館當志工回饋社會。
南台北家扶的張劉素美阿嬤不捨孫子被拋棄，即便年事已高，仍一肩扛起責任，照顧患有自閉症的孫子及罹癌失智的先生，多年來不畏晴雨擔任導護志工，公益活動時更會製作油飯，回饋社會。
(中時)
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