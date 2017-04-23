到美國NASA 和太空人共桌窺宇宙奧秘

美國太空總署NASA，一窺太空的奧秘。 (達志影像/shutterstock提供)

「飛向宇宙，浩瀚無垠！」神秘的外太空向來讓人充滿好奇，無重力是什麼感覺?坐在太空梭裡又是什麼樣的感受?到美國太空總署去一趟，一窺所有的太空奧秘，暑假期間不虛度，這場美國領袖培訓營，將給孩子帶來最衝擊的感受。

不只當遊客，還要當參與者!到美國NASA如果只有參觀就太不夠看，深入其中探索自己不曾碰觸的事物，達到「玩中學」的目的，除了體驗在月球上慢步的感覺外，學員們還有機會在模擬器上體驗太空梭在空中翻轉，讓在電視、紙本的敘述化為真實。

和太空人分享太空生活經驗，想必精彩。 (達志影像/shutterstock提供)

生活在太空中感受與經驗，沒有人比太空人還來得清楚，來到NASA當然不能錯過和他們互動的機會，一起和他們共進午餐，聽聽太空生活的經驗分享，相當難得可貴，學員們在自然的英語環境中自然的吸收太空知識，開闊了視野，也啟發了未來的發展目標。

在結束NASA的體驗營後，學員們將來到山野間，培養領袖能力，透過團體間的互動，彼此帶領團隊完成一項項任務，不但開發潛能，也讓孩子們學習獨立，兩個月的暑假，趁著長長的假期到國外看世界，透過培訓營讓孩子們接收新知，不光只是紙上談兵，而是親身去體驗，獲得的一定更多。

(中時電子報)