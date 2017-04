碗盤尺寸縮水 腰圍跟著變小

餐具的尺寸跟你的攝食量有密切關係。(達志影像)

肥胖已經成為公共衛生的危機,減肥也是永遠熱門的話題,原因在於太多人肥胖而太少人能減肥成功並持續保持。關於減肥有許多似是而非的觀點,BBC紀錄片《10 things you need to know about losing weight 》揭櫫人為甚麼會變胖?減肥失敗是意志力薄弱還是觀念錯誤呢?

如果你正為肥胖而困擾,該紀錄片提出了十個必須了解的觀念。

一、內臟脂肪比外部脂肪更危及健康

體型勻稱體重也未超標太多,卻可能是肥胖症的高危險群,關鍵在於內臟堆積的脂肪太多,嚴重影響身體健康。內臟脂肪堆積情形基本上可由腰圍看出,國民健康署建議的女性腰圍為80公分,男性90公分,可視為一道警戒線,運動則是最佳解決方式,因為內臟脂肪是減重過程中最先被消耗掉的一部分。

美國暢銷書《脂肪的秘密》也提到了一個例子,日本相撲選手胖的驚人,不過健康情況卻好的出奇,關鍵就是每天高強度的訓練,讓他們的脂肪多集中於皮下而不是內臟,所以仍能保持健康狀態,但是等到他們一退休運動量大減,脂肪就會迅速堆積在內臟,造成健康惡化。

二、節食過頭,反而更想吃高熱量食物

BBC記者親身透過額磁共振發現,沒吃飯時看到高熱量食物,大腦皮層顯示出非常強烈的活躍反應,顯示飢腸轆轆時人字人為對高熱量食物有強烈渴望,這無關意志力,純粹是人類演化的本能。

所以有效的減肥方法視一天三餐都要吃,避免大腦垂涎高熱量食物,每餐控制熱量攝取比斷食或是期他極端方式更有利於減肥成功。

三、小一點的餐盤會讓人少吃22%的食物

紀錄片中有一個實驗,提供電影觀眾大份和小份的兩種爆米花。雖然兩種觀眾都吃不完自己的爆米花,但是拿到大份爆米花的觀眾吃的更多,即使已經吃飽,他們也停不下來。

把家中的碗換小吧,吃自助餐拿甜點碟子裝食物,你就會少吃很多。

四、每日攝取的的食物中選擇熱量較低的那一種,可少吃進一半熱量

以黑咖啡代替拿鐵,烤土司代替甜甜圈,五穀糙米代替炒飯,可以不知不覺就減少熱量的攝入。改變你喜愛食物的烹飪方式,就能避免過量熱量攝入。

五、吃的健康也不瘦,因為你錯估進食量

如果你認為在飲食尚非常克制還是受不下來,原因可能是你錯估自己的進食量。記錄片中有一個例子,一位女性每天的實際社取熱量高達3千大卡,不過他自己記錄的結果卻是一半也不到。導致這樣的錯誤原因首先在於誤認健康食物沒有熱量,例如過量的水果沙拉。其次很多人輕忽含糖飲料以及各種調味醬料的熱量,川燙的青菜沾沙茶醬對於減肥來說沒有任何意義的。

六、挑選食材與烹飪方式,同樣熱量更有飽足感

相同熱量的餐點,富含蛋白質的能有更持久的飽足感,因為食物銷物過程中釋放酪酪肽,令大腦產生飽腹感,而蛋白質釋放的酪酪肽比其他食物都要多。其次是烹調的方式,糊狀食物可以延緩饑餓感。例如不濾渣的蔬果汁代替蔬菜沙拉,不喜歡湯湯水水的人,儘量吃慢一點也有效喔!

七、人會遍嚐所有看到的食物,

所有人吃自助餐的經驗,到最後一定飽到了喉嚨,面對五彩繽紛的糖果你會吃的比單一顏色的更多。所以減肥期間不要去吃自助餐,如果出席有多道大菜的宴會不要每道菜都嚐一點。

八、乳製品中的鈣可排出更多脂肪

實驗表明乳製品中的鈣質會跟小腸中的脂肪發生反應,產生無法吸收的類似皂質的物質,並最終一起排出身體。所以烹飪或進食能佐以低脂的乳製品或牛奶,有助減肥。

九、運動時消耗的熱量有限,但能持續24個小時

記錄片中的實驗顯示,快走了90分鐘只消耗了19克脂肪;直到第二天還睡了一覺,測試卻顯示消耗了49克脂肪。這是因為運動中碳水化合物儲備已成為肌肉燃料耗光,所以接下來的24小時中,身體不得不消耗脂肪作為日常活動的燃料。

十、生活習慣小小的改變,每天多消耗2百大卡

站著打電話、多爬樓梯、提早一站下車,增加這些日常的小活動,每天可以多消耗超過2百大卡熱量,持續一年,就可以減掉12公斤重量,完全不需要額外運動。所以你還坐著打電腦刷手機嗎?站起來走一走,減肥之路就開始了。

(中時電子報)