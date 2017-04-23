男子酒醉囂張怒嗆警 上銬後態度大轉變

25歲鍾姓男子囂張嗆警，被上銬帶回派出所法辦。（葉書宏翻攝）

25歲鍾姓男子今（23日）清晨6時許，在新北市永和區成功路某某卡拉OK店門口與朋友聊天，疑因酒後音量過大遭附近民眾檢舉，永和警分局警員獲報趕至，鍾男氣焰相當囂張怒嗆「你們這群爛毛」、「我不動你是因為你穿制服，有本事穿便服看看」、「臭卒仔」。

警員當場告知有錄音錄影，直接上銬將他帶回得和派出所，鍾男一到派出所後態度大轉變，立刻改口稱「我剛剛是在罵我女朋友！」警方不予理會，訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

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(中時)