去中化效應？錢大鈞日記贈大陸
蔡政府力推「去中化」以來，過於極端的做法已讓台灣社會矛盾呈現激化、對立，相關負面效應逐漸顯現。中國國民黨元老、前國民政府軍事委員會委員長侍從室主任、蔣介石八大金剛之一的錢大鈞，將47年風雨歲月，記錄在42冊日記中。錢大鈞之子錢世澤在21日將深具歷史意義的42冊日記原件全部捐贈給江蘇鳳凰集團。
錢大鈞出生在江蘇昆山。錢世澤於前日專赴昆山尋覓祖跡。此次捐贈，除了珍貴的42冊日記原件，錢世澤還將錢大鈞一幅書法作品捐贈給鳳凰集團，同時將《千鈞重負：錢大鈞將軍民國日記摘要》在大陸的獨家出版權和《日記》全集的獨家中文出版權、網絡信息轉播權等一併授予鳳凰集團。
錢大鈞是民國史上許多重大歷史事件的親歷者和見證人，他參加了孫中山發動的「二次革命」，參與籌建黃埔軍校。1935年冬，任軍事委員會侍從室第一處主任，實際上成為軍事委員會委員長蔣介石最重要的幕僚和最信任的人物，參與了蔣介石的許多重大決策，在民國歷史上扮演着重要的角色。
(中時電子報)
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