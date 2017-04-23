洪小鈴啾一個賣萌 S火辣曲線全被後方鏡子出賣

洪小鈴嘟嘴賣萌，背後鏡子讓她的S身材曲線全都露。（圖／取材自洪小鈴臉書）

女星洪小鈴由模特兒之姿出道，近年轉型為演員，接連演出多部戲劇，挑戰事業女強人、單親媽媽等多種角色，演技精湛、表現備受肯定。而洪小鈴私下喜愛運動，時常曬出健身照，近日她曬出嘟嘴的自拍美照，不過身後的鏡子則出賣了她的真實身材，蠻腰、翹臀、美背全都露！

洪小鈴演出多部戲劇，演技精湛、表現備受肯定。（圖／本報系資料照片）

洪小鈴曬出在健身房嘟嘴自拍照，熱愛健身的她呼籲網友要動起來，只不過賣萌美照卻藏有亮點，洪小鈴身後的鏡子反射出她的身材曲線，穿著運動緊身褲和運動內衣的洪小鈴，背部僅有一件運動內衣，白皙美背、蠻腰和翹臀顯露無遺，S形好身材讓曾之喬看了也直呼：「太辣」。

(中時電子報)