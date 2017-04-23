Obike台東上路 前2週免費

Obike進駐台東，掃描QR code就能騎。（黃力勉攝）

Obike進駐台東，掃描QR code就能騎。（黃力勉攝）

台東市區許多機車停車格，從昨天開始出現灰色、橘黃色塗裝的單車，這是由新加坡業者引進台東的Obike單車出租系統，民眾透過手機認證、掃描QR code就能騎走單車，前2週都能免費騎乘。

台東縣政府國際發展及計劃處長余明勳表示，Obike昨天共有500台進駐台東，之後還有500台會進來，預計共有1000台可提供民眾租借，只要有機車格就能停放與租借，是台東第一個公共單車系統。

Obike租借須先從手機下載APP，透過APP可以看到附近有單車的地點，輸入手機號碼登錄後，掃描單車上的QR code後，單車車鎖立即解鎖，就能自由騎乘。騎乘結束後停妥，點APP後就立即上鎖完成歸還程序，預計前2週免費體驗，之後計價為每15分鐘收費2元。

余明勳表示，Obike不能變速，但將能取代以往用徒步的最後一哩路，讓遊客更方便移動，但勢必會衝擊在地的單車出租業者，因此也希望Obike可以多與在地業者溝通。

(中時)