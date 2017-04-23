北韓官媒：對重啓與美對話沒任何興趣

因為美國不放棄敵對政策，朝鮮對重啓與美對話沒任何興趣。朝中社在一篇評論中說，美國指責朝鮮應對美朝對話失敗負責，目的是為對朝經濟制裁和軍事打壓政策辯護。

評論稱，美國表示對與朝鮮對話不抱幻想，公開準備對朝採取軍事行動，防止朝發展遏制能力，對朝不斷施加軍事壓力和經濟制裁，在韓國部署戰術性核武器。只要美國總統川普不放棄敵對政策，朝對重啓與美對話也沒興趣。

新華社稱，1994年10月，朝美就朝核問題達成協議。根據該協議，朝鮮凍結核計劃，美國為朝鮮建1至2座輕水反應堆，反應堆建成前，美國向朝鮮提供重油。2002年，美國將朝鮮列為核打擊對象，停止提供重油，朝鮮則宣佈解除核凍結，並宣布退出《不擴散核武器條約》。

朝鮮一直要求與美國進行直接對話，並提議與美國簽訂互不侵犯條約，但美國要求朝鮮先棄核、後對話，並堅持多邊對話方式。美國副總統彭斯17日說，美方希望以「和平手段」促使朝鮮棄核，但同時會考慮「所有選項」。

(旺報)