家扶表揚24位自強媽媽　見證為母則強

藝人白家綺為24位自強媽媽獻上向日葵，象徵正面迎向陽光。（洪安怡攝）

下個月就是母親節，家扶基金會特於今（23）日舉辦「全國自強母親表揚活動」，從2萬7千多名貧困家庭中，遴選出24位「自強母親」給予表揚，他們可能歷經親人離世、重病，或曾遭受家庭暴力，依然一肩扛起家庭重擔，見證了為母則強的力量。

根據家扶基金會統計，目前家扶扶助的弱勢家庭中，以單親媽媽最多，佔比高達54.2％，其次是單親父親，佔14.7％，隔代家庭佔10.5％，親屬照顧佔2.7％，更有近3成的家長本身有疾病困擾，對這些弱勢家庭而言，無疑是雪上加霜。

對這些弱勢家庭，家扶基金會全國共有1500名社工提供協助，除了相關的經濟支援外、也會給予米、麵條、保久乳等實質的物資，最少4個月進行家訪一次，並視個案調整家訪頻繁度。

家扶基金會在母親節期間表揚自強母親，已逾20年，今年一共有24位，其中單親家庭就超過一半，有14位，家扶基金會董事長趙犁民說，雖然這些自強母親經歷艱辛的生活，但卻依憑著偉大的精神，教養小子，給台灣社會做了良好的示範。

「人生本來就不容易，當你覺得容易的時候，一定是有人幫你們扛下了容易」，首次參加自強母親，同時也是單親媽媽的藝人白家綺，出席致詞一度哽咽，提及自己曾因創業失敗負債累累，又獨立照顧2個女兒，人生一度跌落谷底，在親友的支持下才翻轉負面想法，這些自強母親的故事，感同身受也相當敬佩。

衛福部社家署長簡慧娟說，感謝家扶創立至今67年，持續為全國弱勢家庭服務，這些自強媽媽，每個人都有艱辛歷練的過程，卻用著自己的勇敢、堅毅不拔的精神，讓家庭、社會持續進步，「感謝你們的付出，政府單位也會持續努力，讓愛擴散，社會繼續進步向前」。

(中時)