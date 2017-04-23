吸毒提神？大學生為準備英檢 賓館內吸毒

31歲李姓及39歲潘姓男子相約賓館吸毒遭逮。（葉書宏翻攝）

31歲李姓及39歲潘姓男子21日晚間7時許，相約入住新北市永和區福和路某賓館內吸毒，警方22日凌晨3時許前往臨檢，發現房客名單中潘男有毒品前科，進房搜索時發現兩人赤裸上半身，桌上還有毒品安非他命及吸食器。

李男供稱，目前就讀北部某大學公共行政系，因為要準備文檢定，才會想用吸毒來提神，毒品在三重區向綽號「阿俊」男子購買。警訊後將兩嫌依違反毒品危害防制條例法辦。

(中時)