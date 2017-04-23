鹿港工廠失火 濃煙遮天蔽日

彰化縣鹿港鎮頂草路稻田間1家塑膠射出工廠，今天上午失火。（吳敏菁攝）

濃煙遮天蔽日，彰化縣第3消防大隊搶救，已經順利撲滅火勢。（吳敏菁攝）

彰化縣消防局共出動19輛消防、救護車、40人前往搶救。（吳敏菁攝）

彰化縣鹿港鎮頂草路稻田間1家塑膠射出工廠，今天上午失火，彰化縣第3消防大隊進入工廠內部搶救。（吳敏菁攝）

彰化縣鹿港鎮頂草路稻田間1家塑膠射出工廠，今天上午失火，起火點是機台。（吳敏菁攝）

彰化縣鹿港鎮頂草路稻田間1家塑膠射出工廠，今天早上7時41失火，竄出火苗，濃煙更是遮天蔽日，彰化縣消防局共出動19輛消防、救護車、40人前往搶救，8點28火勢熄滅，無人受傷受困。

今天清晨工廠火警是塑膠射出工廠位在田間，面積約500坪，鐵皮加蓋相當龐大，灌救的消防隊員顯得相對渺小，第3大隊隊長施順仁率隊衝進工廠內部，找到起火的機台，迅速地撲滅火勢。

這家工廠為取得臨時工場登記證，裝備消防設施和排煙孔，得以讓損失降到最低，施順仁表示，起火墨黑濃煙籠罩，狀似驚人，好似整座工廠都起火燃燒，但工廠內部實際燒毀面積只有5、6坪左右，確定是從機台起火，內部又堆放易燃的塑膠半成本和原物料，導致一下就熊熊竄燒起來。

幸好調度得宜，在最短時間找到起火點，迅速撲滅，沒有釀成更大災害損失。

(中時)