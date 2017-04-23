吳敦義談一中各表 搶恆春半島觀光票

吳敦義今南下恆春搶觀光票。（周綾昀攝）

針對詹啟賢影射他請客綁樁，他反嗆，像樣嗎。（周綾昀攝）

張榮南（左）與吳敦義商談觀光問題。（周綾昀攝）

張榮南批英政府對觀光問題拖延，盼吳敦義幫忙。（周綾昀攝）

吳敦義今南下恆春搶觀光票。（周綾昀攝）

吳敦義今南下恆春搶觀光票。（周綾昀攝）

中國國民黨黨主席候選人吳敦義，今南下恆春的馬爾地夫溫泉飯店搶觀光票，屏東縣黨部副主委兼飯店理事長張榮南接待外，提及墾丁觀光困境，請吳幫忙力推，吳重新強調92共識，才能讓陸客再來，而針對詹啟賢後援會影射請客綁樁，他說，「先做賊再說賊不是我，像樣嗎？」

亦是中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長的張榮南，接待吳敦義並先於辦公室商談觀光問題，他說，吳在任時所有觀光議題都經吳得手，陸客來墾丁人數之多，讓台灣觀光業蓬勃發展，吳黨代表選舉有機會在此拿下7成票數。

張榮南接著說，英政府上任後，觀光業逐漸式微，台來外客少，去年9月張景森曾與觀光推廣龍頭開會，但會中提議的所有觀光建議未有半點實現，近日觀光局因一例一休增加觀光產業成本問題，有意補助房屋稅跟地價稅，但開會卻一直延遲，他說，中央南向政策對南台灣根本無感，日韓客推10多年都沒來國境之南。

吳敦義則回應，確實有收到不少這類反應，因蔡英文上任後，不承認92共識，陸客來台數來會有如此大落差，因此又再次強調92共識，他重提當時的背景故事與共識內涵，也因如此馬政府8年，從2008年陸客來台人次384萬到1043.9萬。

「一邊看2字、互相不捉弄」吳敦義說，雖然不敢說自己上任黨主席後，給蔡英文建議，對方會茅塞頓開，但會告訴她如果有錦囊妙計就施展，沒有就講92共識一中各表，並質問「有那麼困難嗎」。

最後他說，中、北、南部他都有好朋友，沒有所謂跨不過的大甲溪、濁水溪，連高屏溪、林邊溪都可以跨，主要就是他了解民間當地疾苦。

而針對記者提問「詹啟賢網路後援會」臉書粉絲專頁影射吳敦義「請客綁樁」，不過昨詹啟賢競選辦公室撇清表示，不認識該粉絲專頁的管理人員，吳敦義則回應，「詹自己請了很多客，卻隨便亂栽贓人家」，然後自己又否認，先做賊然後再說賊不是我，這樣像樣嗎，所以那些被他亂指涉的立法委員，可能會有自我防衛與澄清的行動。

(中時)