MLB》洋基喬志「怪物轟」 名人堂球星也讚嘆
洋基新生代炮手喬志(Aaron Judge)今年從大聯盟起步，恐怖的長打火力讓人為之讚嘆，23日他在與海盜的系列賽再度發威，在洋基領先5分的情況下，9上轟出距離達457英呎的大號陽春彈，不只洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)看傻眼，連名人堂球星韋菲爾德(Dave Winfield)也發推讚嘆，「我忍不住重複轉推這一轟！」
此役前，喬志出賽15場，就轟出5發全壘打；雖打擊率2成69不算特別出色，但有超水準的6成67長打率。不過他昨對海盜首戰先發打得悶，儘管5打數有1支安打，2次得點圈打擊卻都落空，留下6個殘壘，是洋基最後輸球的原因之1。
而這場比賽，洋基一掃前役打10安還輸的低潮，前8局狂得10分，以5分遙遙領先海盜。9上喬志又在傷口上灑鹽，一上場就從海盜中繼巴斯塔多(Antonio Bastardo)手中，一棒轟出飛上左外野第二層看台的本季第6轟，吉拉迪甚至不確定有沒有球飛在哪，「有時球員像這樣把球轟得老遠，我未必能跟到球。」
喬志這一轟達457英呎，是造訪海盜PNC主場客隊球員中，轟出最遠距離的打者；同時這也是這座球場飛行距離第3遠的全壘打，最遠的一轟是現轉戰金鶯的P.阿瓦瑞茲(Pedro Alvarez)揮出479英呎，其次是馬泰(Starling Marte)的467英呎。
「只是別把一切想得太複雜。」喬志表示，如果上場時想得太多，就沒辦法把事情做好；對韋菲爾德的讚賞，喬志未直接回應，僅說對他們而言，別想得太多、然後全力攻擊每一顆球，「好事就會自然發生了！」最後洋基也以11比5擊敗海盜，系列賽扳成1比1平手。
(中時電子報)
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