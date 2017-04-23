生活苦悶？陸超過5千萬人受憂鬱症折磨

世衛組織報告顯示，受憂鬱症苦惱者在全球約3億人，在大陸約5400萬人。（圖/達志影像Shutterstock）

中國大陸崛起了，但面臨的內部狀況更複雜，能過如意生活的人或許沒有想像那麼多？世界衛生組織近期表示，大陸有5400萬名憂鬱症患者，近10年來增加了18%。

據美聯社報導，在大陸有不少家庭被精神疾病困擾，其中憂鬱症是最嚴重的，由於他們不願或無法尋求協助，只有相當低的比例、僅約20%患者接受到治療。

報導稱，大陸約在五年前出台首部《精神衛生法》，讓民眾對憂鬱症的態度開始有所轉變，但社會風氣的變化依然緩慢，多數人還是把焦慮、失眠、沒胃口等症狀視作孤立的身體疾病。

雖然大陸當局已開始重視這方面問題治療精神疾病的資源依舊不足。據悉，大陸平均每10萬人才有2名精神病醫生，相較之下，美俄人均醫生數量是大陸的5倍之多，若在城市以外地區則有更大差距。

(中時電子報)