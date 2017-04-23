林瑞陽26歲帥兒 親口揭玉女媽曾哲貞輕生後現況

林禹因為參加大陸選秀節目，星二代身分受關注。(取自微博、曾哲貞微博)

曾哲貞當年演出電影《我有話要說》走紅(右)。(本報系資料照)

林瑞陽與前妻曾哲貞生的26歲兒子林禹近來因為參加大陸湖南衛視《快樂男聲2017》海選，星二代身分引發關注，而他日前接受媒體訪問，除了談及父親林瑞陽對他闖蕩演藝圈的支持，也透露母親曾哲貞現況，大讚母親是認真負責的家庭主婦，讓他比賽可以沒有後顧之憂。

47歲曾哲貞看起來仍非常年輕。(取自曾哲貞微博)

曾哲貞當年以電影《我有話要說》走紅，後來與林瑞陽相戀，婚後退出演藝圈，兩人在1998年離婚，隨後林瑞陽再娶張庭。據蘋果日報報導，林禹雖不願談起父母離異過往，但也透露母親現況，大讚母親是認真負責的家庭主婦，很認真照顧他與妹妹，更由於保養得宜，現在走在路上還是會被認出來。

至於曾哲貞2010年傳出因被朋友騙走1200萬，財務吃緊讓她憂鬱症爆發輕生，對此，林禹稱不清楚細節，不過媽媽現在狀況是好的，平常還會跟友人喝咖啡聊天。

曾哲貞昨(22日)更在微博PO文，自稱是個心疼兒子努力被模糊的媽媽，澄清兒子演出活動全由他個人接洽，目前沒有經紀約，造成媒體、社會大眾誤解深感抱歉。

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(中時電子報)