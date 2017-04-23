洪秀柱批砍蔣頭像是「豎仔」 砍八田與一頭像是「敢做敢當」
競連連任國民黨主席的洪秀柱，連署書合格率不到2成，她今天表示，此次全代會要改革連署制度弊端，但重點是連署數是否等於得票數？洪競選辦公室總幹事吳育仁強調，不論黨員民調或大數據民調都顯示洪秀柱保持領先，甚至領先高達18%。
國民黨主席選舉日前公布6名參選人獲得黨員連署結果，洪秀柱合格率僅19.3%，排名倒數第2名。
洪秀柱表示，此次連署結果是預料中的事，但外界感覺非常離譜，一人替多人連署、名冊隨便抄等手法都可能，但她的陣營人員親自到黨員家中連署，扎扎實實做出5萬多份連署，卻被比對後變成2萬餘份，所以反彈大，但這些都是預料中的，6人都過關了是好事，但重點是連署數是否代表能開出同樣多的票？
洪秀柱表示，連署多寡不必在意，但連署的弊病要在20全代會提出來改革，上策是保有連署的精神而沒有連署的弊病，下策是取消連署。
洪秀柱在造勢會上批判民進黨執政猛拍日本馬屁，痛批獨派團體成員戴面具砍草山（陽明山）蔣介石銅像頭，是「豎仔」，相較之下，中華統一促進黨黨員、前台北市議員李承龍坦承砍八田與一頭像，是「敢做敢當」。
吳育仁認為，洪秀柱連署書合格率低，是被做掉、吃悶虧，他表示，內部民調顯示洪秀柱始終保持領先第2名的吳敦義，甚且領先18%，適當時機會公布民調結果。
吳育仁表示，洪秀柱競選策略因應選情變化調整，會連續在雲嘉南舉辦大型造勢活動。今天上午在中油訓練所舉辦嘉義市造勢，議長蕭淑麗、副議長郭明賓及挺柱的黨代表參選人出席，場面盛大，營造火熱的挺柱氣勢。
(中時)
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