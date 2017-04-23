送父親最後一程！警戒護毒蟲了卻心願

新店警分局戒護26歲吳姓毒蟲出席父親告別式。（葉書宏翻攝）

「送父親最後一程！」26歲吳姓男子年輕時染上毒癮，多次進出警局，新北市新店警分局23日前往烏來將他拘提到案，他向警方說，「父親明天出殯，拜託讓我送父親最後一程，一定會下定決心戒毒！」警方基於人道考量，經由檢察官同意，派遣警力戒護他陪同送父親最後一程。

警方指出，吳男年少時誤交損友染上毒癮，雖因毒品案多次進出警局、監獄，仍惡習難改，成為轄區警方列管的毒品人口。

警方前往烏來住家將他拘提時，他苦苦哀求「希望可以送父親最後一程！」經查，吳父確實在今（23日）出殯，警方基於人道考量主動向檢察官報告，取得檢察官同意後，由警力戒護陪同吳男送父親最後一程。

新店警分局指出，警方查緝毒品不遺餘力，雖見成效，但舉凡竊盜、搶奪甚至強盜等案件，十之八九皆因為缺錢買毒所引起，多少家庭支離破碎、妻離子散皆因毒品而起，呼籲家長應重視子女的生活及交往狀況，避免子女染毒，造成一失足成千古恨的憾事發生。

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(中時)