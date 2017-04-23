不畏溼身 嘉應廟上演衝水路迎客王

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」儀式，場面熱鬧。（呂妍庭攝）

吉時一到，原本在水路旁等待的20多個神轎、陣頭依序衝進水裡迎接客王。（呂妍庭攝）

上午在新塭王船碼頭舉行，因正逢假日，一早碼頭附近就湧進上千民眾和攝影玩家卡位搶拍、朝聖。（呂妍庭攝）

排成長龍的信眾跪伏大馬路旁，等神轎跨身而過「躦轎腳」。（呂妍庭攝）

隊伍綿延數公里長。（呂妍庭攝）

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟一年一度「衝水路、迎客王」宗教盛事，上午在新塭王船碼頭舉行，因正逢假日，一早碼頭附近就湧進上千民眾和攝影玩家卡位搶拍、朝聖，吉時一到，原本在水路旁等待的20多個神轎、陣頭依序衝進水裡迎接客王，轎夫們在民眾吆喝聲和轟轟作響炮炸聲中，在水裡遶行一圈，儀式結束後，排成長龍的信眾跪伏大馬路旁，等神轎跨身而過「躦轎腳」，隊伍綿延數公里長。

每年農曆3月27日，嘉應廟都會舉辦這項傳承近180年，極具地方宗教特色的傳統習俗，廟方指出，相傳這天會有7尊遊山代天巡狩、13尊遊海代天巡狩王爺，共20尊「客王」聚集在凡人看不見的「王船」上，順著潮水進入新塭作客，因客王和神明一年不見，所以一感應到客王抵達，神轎就會爭先恐後下水迎接。

(中時)