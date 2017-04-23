閱兵式不見陸官員 北韓人民崩潰：完蛋了
北韓日前在太陽節（金日成冥誕）盛大舉行閱兵典禮，與以往不同的是，金正恩身旁皆是北韓官員，連「兄弟」北京也罕見未派代表出席，遭解讀是中朝關係「分道揚鑣」徵兆。而這幕畫面，不只各國專家、學者看見了，北韓人民也注意到了。
脫北者經營的在線媒體《Daily Nk》報導指出，一名消息人士透露，在日前的閱兵儀式上，百姓們關注的不是儀式規模、不是新型武器，而是有無「中國訪問團」的蹤影。當他們發現金正恩身旁既無其他國家政要，連一直視為「兄弟」的北京都沒派代表出席，內心受到極大震撼，不少人認為若中國採取迴避，「北韓真的完了」、「沒有國家會幫我們了」。
該名消息人士透露，朝鮮半島局勢日趨緊繃，北韓人民也大致了解狀況，可能是通過廣播、往返中國的探親者或華僑口中得知，也可能是從社會各方面的「變化」知悉，例如：中朝邊境的走私近日面臨史無前例的取締活動。消息人士說，從北京沒派代表團可推知，往後邊境交易更加艱困，嘆「若不放寬，就真無法生活了」。
此外，中朝關係從供油生變也可窺出端倪，《Fox News》報導，平壤近日大鬧「油荒」，油價大幅飆升，加油站總是大排長龍，部分還因缺油暫停營業，令外界猜測中方開始執行對北韓的制裁政策。不過，被問及是否大幅減少對北韓的原油供應，陸外交部發言人陸慷未給出明確答覆，僅說「中國政府會採取甚麼政策，你最好還是聽中國政府部門權威的聲音」。
(中時電子報)
文章來源：dailynk
文章來源：foxnews
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