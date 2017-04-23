新莊KTV酒後上演全武行 警逮14人

警方出動快打部隊到現場逮人。（譚宇哲翻攝）

新北市新莊區首部曲KTV今晨5時許，2群在包廂內歡唱的年輕人疑似酒後互看不順眼，兩派人馬互相嗆聲、推擠，歡唱瞬間演變全武行，21歲林姓男子在過程中無名指遭玻璃割傷，警方獲報出動快打部隊，以40名警力壓制現場14名滋事男女，帶回分局偵辦。

警方表示，事發當時兩派人馬於首部曲KTV包廂內飲酒歡唱，其中一方20歲陳姓男子外出後返回包廂時，在走道上與另一方36歲張姓男子對到眼，遭對方嗆「看三小」，兩人發生推擠衝突，雙方友人聽聞聲響從包廂一湧而出助陣，其中1人在推擠過程中遭玻璃割傷手指頭。

警方接獲業者通報後，立刻出動40名警力到場壓制兩派人馬，並帶回14人偵訊，滋事的陳男向警方供稱，對方扯斷母親送他的項鍊，才會情緒失控與對方發生扭打，警方訊後依傷害、毀損、妨害秩序罪嫌將14人移送法辦。

(中時)