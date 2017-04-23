2017中市客家桐花祭 霧峰登場
2017年台中客家桐花祭首場活動，23日在霧峰區立法院中南部服務中心前廣場熱鬧登場！包括桐花步道健行、淨山、客家美食饗宴等精彩活動；副市長林依瑩說，桐花為客家文化中很重要的元素，期透過桐花讓更多人認識客家文化，學習客家硬頸精神！
林依瑩指出，今年台中客家桐花祭分別在霧峰、后里、外埔等山海屯區舉辦，以桐花步道景點邀請民眾走進山林、親近自然、慢遊賞桐，感受在地人文與地方特色；中央今年推動「浪漫台三線」納入前瞻基礎建設特別預算中，透過桐花讓更多人認識客家文化。
客委會主委劉宏基說，今天首場桐花祭活動，結合台中市大屯客家協會、台中市淨德登山環保協會等單位共同舉辦；清晨7點一大早數百多位民眾，參加玉蘭谷桐花步道登山健行，東勢林管處特準備各200株桂花、櫻花及杜鵑樹苗，分送現場民眾。
受到全球氣候變遷影響，今年桐花花期比往年晚，預估於4月底至5月初盛開！林依瑩呼籲民眾，大家要重視環境保護與生態保育的重要性，明年台中將舉辦世界花卉博覽會，因發現保育動物石虎，決定縮減后里園區面積，並新增外埔、豐原兩地。
台中客家桐花祭第二場，29日於后里區毘廬禪寺展開，安排賞桐登山健行、桐花樹下音樂會等精彩活動；第三場於5/7日在外埔區永豐里桐花步道舉辦，除有浪漫桐花步道健行外，還有桐花藝術特色商品、客庄農特產品展示及桐花客家藝文饗宴等，歡迎民眾參與。
(中時)
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