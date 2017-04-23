百歲人瑞不願回家 年輕警一句話讓他點頭

警員林義凱安撫楊翁情緒後告知他「你就把我當孫子吧！」老翁才點頭同意讓他背著上樓返家。（葉書宏翻攝）

警員林義凱安撫楊翁情緒後告知他「你就把我當孫子吧！」老翁才點頭同意讓他背著上樓返家。（葉書宏翻攝）

新北市中和區安平派出所警員林政緯、林義凱日前獲報，104歲的楊姓老翁不願意回家，在新北市中和區保健路住家樓梯間與社工、家屬僵持4個多小時，警員林義凱安撫楊翁情緒後告知他「你就把我當孫子吧！」老翁才點頭同意讓他背著上樓返家。

警員林義凱到場後發現楊翁與家屬、社工耗著，體力有些不支，趕緊上前關心，一開始楊翁脾氣很倔強，不願接受幫助，林員改以聊天方式，先與他噓寒問暖，才逐漸打開心房。

聊天過程中，楊翁還說林員很像自己的孫子，林員立即回覆，「那就把我當你孫子，讓我背您回家好嗎？」楊翁才欣然答應讓林員揹上樓返家休息。

(中時)