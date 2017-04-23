NBA》聽牌！浪花兄弟助勇士逆轉擊退拓荒者
就算沒了總教練科爾(感冒)，也少了杜蘭特(腿傷)，甚至一度落後16分，勇士23日仍靠「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生攜手攻下58分，最後以119比113逆轉擊潰地主拓荒者，取得3勝0敗聽牌，最快能在25日第4戰宣告晉級。
下半場展開反撲的勇士，跟拓荒者陷入拉鋸僵局，直到柯瑞最後49秒的三分命中，才幫勇士擴大領先到7分，利拉德接著雖然3罰皆中，柯瑞卻又補上兩分球，就是不給拓荒者追上機會，柯瑞最後12.8秒兩罰俱中，正式確定勇士勝局。
柯瑞仍是勇士23日表現最佳球員，全場投25中10，包含三分球投14中5，拿下全隊最高34分，另有8助攻、4籃板、2抄截，湯普生24分，伊戈達拉替補拿下16分、7籃板與3助攻，麥基14分，麥克考11分、5助攻與5籃板。
嚴格來說，勇士此役面臨相當大的考驗，除了保險起見，就算杜蘭特已重回練球行列，仍然不讓他上場，科爾也突然生病無法坐鎮場邊，上半場會處大幅落後並不意外，但勇士仍靠強大韌性，尤其是「浪花兄弟」的大心臟逆轉勝。
拓荒者「雙衛」得分都破30，利拉德31分、7籃板與4助攻，麥科倫也有32分，卻沒法幫助拓荒者守住主場勝果，更面臨即將淘汰的危機邊緣，唯一值得慶幸的，只有先發中鋒紐基奇的傷癒復出，但他僅打17分鐘、拿下2分。
(中時電子報)
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