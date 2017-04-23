響應世界閱讀日 鶯歌國小閱讀饗宴登場

朱立倫在新北市世界閱讀日活動中，和與會的親子及師長合影。（陳俊雄攝）

小朋友在現場透過人偶表演說故事，吸引許多大小朋友圍觀聆聽。（陳俊雄攝）

響應432世界閱讀日，新北市政府教育局今日在鄰近陶瓷老街的鶯歌國小舉辦閱讀日體驗饗宴，由新北市長朱立倫與師生展開一場「親子閱讀」約會，並與小朋友在現場11個閱讀攤位闖關，讓孩子經由體驗與實作，激發閱讀的動機與樂趣。市長並贈書給學校代表、閱讀推動教師、學生、與家長，象徵全市閱讀一起動起來。

朱立倫表示，新北市教育局每年挹注經費推動國中小閱讀教育，活化校園閱讀空間與設備，從101年至105年共投入3.2億元，改造了211所國中小學圖書館，105年度也投入了7000萬元購買圖書，使本市學生擁有圖書冊數，國中部分達每生17.5冊，國小部分達每生25冊。

他表示，期望透過「2017世界閱讀日-愛在新北市」系列活動，展現學生閱讀成果及創意，鼓勵學生、老師、家長和社區民眾親近圖書館，在書香城市裡共同發現世界的美好，一起享受閱讀的幸福感。

今日活動由cosplay表演揭開序幕，鶯歌國小校長、師長及多所學校的學生聯合進行變裝演出，扮演的角色是由本市學生借閱率最高的幾本繪本中挑選而出，包括「美女與野獸」、「巨人和春天」、「猜猜我有多愛你」、「小紅與小綠」、「花婆婆」、「稻草人」與「你送玫瑰我送什麼」等，其中「你送玫瑰我送什麼」更表達聯合國教科文組織將4月23日正式定為世界閱讀日的緣由。

活動現場的攤位，分別有「三國小偵探」、「親子玩科普」、「閱讀桌遊樂無限」、「詩詞闖關」、「愛閱詩籤」、「IQ遊戲大闖關」、「我是分類高手」、「看懂了嗎？挑戰非連續文本」、「明日閱讀樂學習」、「幸福家庭調味料」及「幸福家庭愛之語」等，現場特別準備了闖關卡，若能體驗完所有閱讀攤位，憑卡至鶯歌陶瓷老街合作商店消費，當日即享有優惠折扣。

而除了靜態的閱讀、實作攤位外，現場更規畫了動態的閱讀區，由親子以「皮影戲」及「舞台劇」的方式，在戶外展演繪本故事，精彩的聲光與專業的演出，吸引現場大小朋友的眼光。

(中時)