助鄰鋸樹遭壓 男子卡3公尺高樹上

李姓男子幫忙鋸樹，右手卻遭倒下的樹木壓住動彈不得。（陳俊雄翻攝）

住在三峽區添福179號的50歲李姓男子，今日中午11時53分左右受鄰居委託幫忙鋸樹時，右手卻遭另一棵掉下來的樹壓住，整個人卡在約3公尺高的樹上動彈不得。

鄰居見狀找來3、4個人幫忙，都無法搬開壓住李男的樹木，最後通報消防人員利用油壓千斤頂與繩索、滑輪等器材撐起樹幹，才得以將李男拉出送醫急救。

李男救治後意識清醒，目前仍在醫院觀察。

(中時)