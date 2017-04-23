MLB》前田健太遭響尾蛇狙擊 慘挨4轟吞敗

前田健太先發慘挨4發全壘打，苦吞本季第2敗。(美聯社)

效力道奇的前田健太上一場先發遭遇響尾蛇，投不滿4局就失4分退場，開季至今3場出賽場場挨轟，狀況並不是太理想，23日他再度強碰響尾蛇，不僅沒能復仇成功，還挨了4發全壘打失掉6分，最後道奇5比11輸球，他也吞下本季第2敗。

前田此役首局就落難，一開始K掉波拉克(A.J. Pollock)後，雖遭大衛帕歐塔(David Peralta)打出差點形成全壘打的二壘安打後，但隨後解決戈史密德(Paul Goldschmidt)形成2出局；眼看要化解危機，未料前田噩夢才剛要開始，接連面對傑克藍(Jake Lamb)和托瑪斯(Yasmany Tomas)，連挨兩發全壘打，失掉3分。

度過首局亂流後，前田雖暫時穩住陣腳，未料4下又碰到麻煩，遭蛇軍捕手賀曼(Chris Herrmann)轟出2分；5下托瑪斯二度上場，更毫不留情再用一發陽春炮重擊前田。慘遭蛇軍修理，前田認為是過多球路集中在紅中，讓打者占盡優勢所致；道奇總教練羅伯茲進一步指出，飛球率太高跟容易失投，就是前田最大的問題。

「我和前田想得不一樣，在我看來，球都太高了！」羅伯茲以自身經驗指出，對打者而言，膝蓋附近才是難打的區域，「大聯盟的低球就是膝蓋上下的位置，對他造成傷害的速球，都在大腿下方，這對大聯盟打者而言太高了。」羅伯茲表示會再跟前田溝通，試著找到讓前田回穩最好的辦法。

即便前田被轟得很慘，但仍撐完5局才退場；總計他此役被打9支安打、失掉6分，另飆出5次三振、送出1保送；至今4場先發，場場都被打全壘打。隨後道奇雖一度追到僅差1分，但牛棚第7、第8局失守又掉5分，讓蛇軍終場以11比5勝出。

(中時電子報)