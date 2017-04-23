MLB》前田健太遭響尾蛇狙擊 慘挨4轟吞敗
效力道奇的前田健太上一場先發遭遇響尾蛇，投不滿4局就失4分退場，開季至今3場出賽場場挨轟，狀況並不是太理想，23日他再度強碰響尾蛇，不僅沒能復仇成功，還挨了4發全壘打失掉6分，最後道奇5比11輸球，他也吞下本季第2敗。
前田此役首局就落難，一開始K掉波拉克(A.J. Pollock)後，雖遭大衛帕歐塔(David Peralta)打出差點形成全壘打的二壘安打後，但隨後解決戈史密德(Paul Goldschmidt)形成2出局；眼看要化解危機，未料前田噩夢才剛要開始，接連面對傑克藍(Jake Lamb)和托瑪斯(Yasmany Tomas)，連挨兩發全壘打，失掉3分。
度過首局亂流後，前田雖暫時穩住陣腳，未料4下又碰到麻煩，遭蛇軍捕手賀曼(Chris Herrmann)轟出2分；5下托瑪斯二度上場，更毫不留情再用一發陽春炮重擊前田。慘遭蛇軍修理，前田認為是過多球路集中在紅中，讓打者占盡優勢所致；道奇總教練羅伯茲進一步指出，飛球率太高跟容易失投，就是前田最大的問題。
「我和前田想得不一樣，在我看來，球都太高了！」羅伯茲以自身經驗指出，對打者而言，膝蓋附近才是難打的區域，「大聯盟的低球就是膝蓋上下的位置，對他造成傷害的速球，都在大腿下方，這對大聯盟打者而言太高了。」羅伯茲表示會再跟前田溝通，試著找到讓前田回穩最好的辦法。
即便前田被轟得很慘，但仍撐完5局才退場；總計他此役被打9支安打、失掉6分，另飆出5次三振、送出1保送；至今4場先發，場場都被打全壘打。隨後道奇雖一度追到僅差1分，但牛棚第7、第8局失守又掉5分，讓蛇軍終場以11比5勝出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。