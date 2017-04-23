2017越南胡志明美容展 台中業者放光彩

2017越南胡志明國際美容展覽會圓滿落幕，台中流行時尚業者大放異彩！（陳世宗翻攝）

台中市政府經發局為響應中央政府新南向政策，輔導流行時尚業者日前參加「2017越南胡志明國際美容展覽會」，成立「台中。流行時尚之都」主題館；展出鞋袋包箱、織品服飾、美容美妝與飾品加工，營業額超過150萬元，吸引逾6萬人觀展，更獲得越南當地12家以上通路商、代理商及專業買主洽談商機，表現亮眼。

經發局長呂曜志說，此次展覽是由該局在104年推動為期3年的「從傳統到流行時尚產業育成—地方潛力產業文創加值暨品牌發展計畫」執行項目之一。此計畫將於今年6月結束，在輔導業者轉型過程中，協助相關業者自創品牌，設計出別具文創思惟的新商品，並幫助業者開創第一家示範實驗店與標準店，帶領業者參與國內及國外大型展覽。

經發局指出，此次參展期間約湧現20萬人次到場參觀，而中主題館吸引觀展民眾攤位觸及人數達6萬人次以上，越南當地12家以上通路商、代理商及專業買主進行洽談商機，詢問關注度甚高，有機會協助業者拓展B2B（企業對企業）與B2C（企業對消費者）通路，進一步促成商業合作。

此次參與國外會展的台中業者，包含以精緻手工內衣為主的台灣春億集團、以台灣緹花布時尚包見長的梵緹有限公司、推廣天然護膚產品的美容連鎖集團溫莎堡，及提供滋養潤澤美容產品的伊縵妮國際美容有限公司；他們不僅對於在越南締結的銷售佳績相當滿意，也在展覽期間瞭解越南地區的消費市場潛力，對於未來商品輸出思維將有很大的助益。

呂曜志強調，市府未來將持續關注東南亞市場，落實國家新南向政策，除了繼續多元推廣台中在地產業之外，也會持續為業者開拓新的行銷通路，讓世界看見台中第一的流行時尚軟實力。

(中時)